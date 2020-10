1









"Lavorando per cominciare la nostra stagione in Champions al meglio". E' il messaggio postato da Leonardo Bonucci alla vigilia del primo impegno di Champions League della Juventus. La squadra è partita nel primo pomeriggio per Kiev, dove affronterà al Dinamo di Lucescu, e dovrà farsi trovare pronta. Dopo l'1-1 contro il Crotone di sabato sera è già tempo di rialzarsi, con una prestazione vincente e convincente.



Ecco il suo post: