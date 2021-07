Dopo la qualificazione alla finale dell'Europeosi presenta con gli occhi lucidi ai microfoni di Sky: "Sono lacrime di gioia dopo una partita durissima, difficilissima. La Spagna ha dominato, ma il cuore degli italiani non smette mai di battere. Abbiamo sofferto tutti insieme e abbiamo portato a casa una finale; ora ci manca un centimetro per diventare leggende. Per ora sto vivendo il momento più bello, tra qualche giorno spero di avercene un altro da ricordare. Ho fatto i complimenti a Luis Enrique perché da quando c'è Mancini non avevamo mai trovato una squadra che ci mettesse così in difficoltà. Abbiamo dimostrato il carattere di questo gruppo. Ora dobbiamo recuperare perché 120' con questa tensione sono stati durissimi; dobbiamo vedere chi ci troveremo di fronte e poi tornare a Wembley per realizzare un sogno".