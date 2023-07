Cristianoha dichiarato che stanno trattandocon altri club, ma al momento non hanno trovato nulla che lo soddisfi. L'ex capitano della Juventus è attualmente fuori rosa e fuori dal progetto del club, si allena separatamente e non partirà per gli Stati Uniti. Tuttavia, al momento non sembra voler lasciare la Juve, sia per una questione di orgoglio che perché le possibili destinazioni proposte finora (come) non hanno avuto un grande seguito. Inoltre, le offerte presentate dalla Juventus non sembrano riscaldare il cuore di Leonardo Bonucci. La sua carriera si trova in una delle estati più strane e temute, che si prospetta piuttosto lunga. Nel frattempo, lui guarda avanti, molto avanti, avviando anche un nuovo percorso come allenatore.Proprio mentre Cristianoe Giovanniraggiungevano Leonardoin Versilia per comunicargli la decisione finale del club bianconero, Bonucci si riuniva anche a lungo con Renzo Ulivieri, presidente dell'Aiac e direttore della scuola allenatori di Coverciano, per discutere del percorso da intraprendere per diventare allenatore. Il suo focus è rivolto al futuro e un'opzione che lo affascina molto è quella di fare i primi passi nello staff tecnico della Nazionale italiana, come hanno già fatto illustri ex compagni di squadra come Daniele. Bonucci guarda al futuro prossimo, anche se il presente e la stagione che lo separano dal suo obiettivo-sogno europeo presentano ancora molti interrogativi da risolvere. Lo riporta Calciomercato.com.