Leonardo Bonucci al centro della Juve, oggi e in futuro. In occasione del suo compleanno il club bianconero l'ha descritto così: "Classe, carisma, leadership. Tanti auguri, Leo! ...e a tante altre vittorie insieme!". Poche parole e un messaggio: Leo da Torino non si muove, è tornato ad essere un pezzo da novanta dopo l'anno sabbatico al Milan. Un messaggio forte e chiaro per il futuro, anche al suo più grande estimatore: Pep Guardiola. Il Manchester City ha ripensato al classe '87, da sempre oggetto del desiderio dell'allenatore catalano, ma come scrive calciomercato.com, Bonucci non è in vendita. Per questo motivo, il City, virerà su altri obiettivi in difesa.