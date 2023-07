Una serie di voci di mercato in questi giorni hanno visto protagonista Leonardo, il capitano della Juventus che sembrava potesse essere prossimo a salutare Torino e la sua Vecchia Signora. Leo però non ha ancora nemmeno fatto rientro alla Continassa dalle vacanze. Infatti, l'unica telefonata ricevuta dal difensore è quella in cui gli viene comunicato che è atteso per avviare la stagione nella giornata di lunedì.Come riferisce La Gazzetta dello Sport la volontà del capitano è quella di restare alla Juventus, ma soltanto qualora la sua permanenza non si rivelasse un peso e potesse essere nel progetto tecnico. Certo, a 36 anni la pretesa non è quella di giocare ogni partita ma la volontà di non essere di troppo. Nella giornata di lunedì previsto un incontro con Cristianoper capire quali siano le volontà. Leo è consapevole che i rapporti connon siano idilliaci, da quello sgabello di Porto del 2017. Lo dimostrano anche le prestazioni di questa stagione: nelle 39 partite in cui è stato convocato in 23 è andato in panchina e 13 volte non è sceso in campo. Ore decisive quindi per i futuro del capitano bianconero.