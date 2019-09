Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni Sky Sport al termine della gara con l'Atletico Madrid: "Tante partite in una? Primo tempo da parte dell'Atletico c'era tanta pressione e tnta corsa, noi lenti nel far girare la palla, quando l'abbiamo mossa bene siamo arrivati in area. Secondo tempo meglio, partiti forte, siamo arrivati sul due a zero e poi abbiamo fatto male due corner. Ci vuole più attenzione da parte di tutti, perché una squadra come la nostra non può concedere tanti gol su palla inattiva. Palle decisive per il match, è già successo con il Napoli e abbiamo vinto, questa volta no. Volevamo mettere in difficoltà l'Atletico e l'abbiamo fatto, siamo arrivati fino al 2 a 2 e peccato per il tiro di Ronaldo uscito di poco. Discussione con Cuadrado? Questo dimostra la voglia di vincere, i panni si lavano in casa e questo significa c'è fame di vittoria, i panni sporchi si lavano in casa, chi entra da fuori deve avere l'attenzione e la voglia".