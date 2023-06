Alla vigilia di Italia-Spagna, Leonardoha parlato ai microfoni di Sky, sia della nazionale ma anche della Juventus e in particolare di Frattesi e Zaniolo, giocatori a cui il club è interessato: "Vincere non fa mai male, vogliamo arrivare in finale incontriamo una grande nazione ma da parte nostra c'è consapevolezza.""Come gruppo stiamo bene. Sono arrivati i ragazzi dell'Inter dispiaciuti ma pronti a ripartire. Il calcio è così ma ti offre rivincite in tempi brevi.""Questo dovete chiederlo a chi fa il mercato. Sono due grandi prospetti per l''Italia che verrà. Quello che auguro loro è di fare il prima possibile esperienza in questi tipi di partite perché servono nelle grandi squadre a capire i momenti della partita. . Hanno tutte le qualità per vestire la maglia di grandi squadre".