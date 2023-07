In gallery riviviamo i 10 momenti più significativi di Bonucci nella sua avventura con la Juve.

Due mesi fa Leonardo Bonucci aveva appena raggiunto un traguardo che pochi possono vantare, ovvero le 500 presenze con la maglia della Juve. Oggi si ritrova tagliato completamente fuori dal club. Non per sua scelta, visto che Leo avrebbe voluto e vorrebbe ancora terminare la sua carriera a Torino, nell'ultimo anno che gli rimane di contratto. Sarà difficilmente possibile. La giornata di ieri, con la comunicazione arrivata dalla dirigenza, segna la fine della storia tra la Juve e Bonucci. Una storia fatta di 8 scudetti, 4 coppe italia e 4 supercoppe. Dopo Barzagli e Chiellini, anche l'ultimo della BBC è pronto a lasciare Torino. E lo farà, vista la situazione, in maniera sicuramente meno pacifica rispetto ai primi due. Nonostante un finale che lascia l'amaro in bocca, Bonucci ha fatto la storia della Juve. Lo dicono i numeri, i trofei, le presenze e la fascia da capitano indossata più volte nel corso di questi 11 anni.