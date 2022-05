Andrea Barzagli è intervenuto ai microfoni di Supertele, in onda su DAZN, partecipando a un breve dibattito con Leonardo Bonucci. Ecco le parole dell'ex Juve: "Con Leo ci siamo divertiti molto, per modo di dire, c'era grande affiatamento e fiducia, siamo cresciuti e ci siamo migliorati a vicenda. Come calciatore è uno dei migliori difensori al mondo, sbagliò quando andò via, ma è stato bravo a ritornare".

Immediata la replica del numero 19: "Ho capito che la Juve arriva prima di tutto, quella scelta fu dettata da un momento di delusione, frustrazione e rabbia, poi cancellato. Dagli errori si impara e si migliora, oggi sono contento di essere un esempio per i più giovani con la maglia della Juve e spero di esserlo almeno per i prossimi due anni, avendo un contratto fino al 2024".