Miglior modo per iniziare una settimana molto importante. Vittoria che ci carica per i prossimi impegni. #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/hWyGFmsP8g — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) February 22, 2020

"Miglior modo per iniziare una settimana molto importante. Vittoria che ci carica per i prossimi impegni". Leonon era con i compagni a Ferrara - ha visto la partita comodamente seduto sul suo divano, a Torino e insieme alla famiglia - ma ci ha tenuto a lasciare un messaggio per i compagni, per la squadra, soprattutto per i tanti tifosi che lo seguono sui social. Il difensore era squalificato: sarà regolarmente in campo nella sfida di Champions League contro il Lione.