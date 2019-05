Messaggio di Leonardo Bonucci per Andrea Barzagli: "Insieme abbiamo vinto - scrive il numero 19 su Instagram -, insieme abbiamo resistito, insieme abbiamo sofferto, ci siamo divisi ma mai fino in fondo e poi ritrovati,LEGGENDA. La BBC rimarrà nella storia e io sono grato per averne fatto parte accanto a Te. #GrazieBarza".