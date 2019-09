"Una grande prestazione di squadra, mentalità ed entusiasmo. Grande vittoria. Complimenti a tutti e ai tanti tifosi italiani presenti allo stadio!!". Eccolo, il commento social di Leonardo Bonucci, che ha così parlato della bella e convincente vittoria esterna sul campo della Finlandia. E' finita 2-1 per gli azzurri, che così hanno portato a casa la sesta vittoria su sei partite disputate. Ed è stata una bella serata anche per Leo: ha raggiunto Del Piero tra i più presenti di sempre in maglia Italia, ottenendo la sua presenza numero 91 con questa maglia.