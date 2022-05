7









Le parole di Leonardo Bonucci a Sky Sport:



DOPPIETTA - "Una bella giornata, un grande primo maggio per tutta la famiglia. Mia moglie è qui, alla fine del percorso di beneficienza che ha cominciato, si chiude il cerchio con questa vittoria. Non dovevamo complicarci le ultime partite, contro un buon Venezia che se l'è giocata"



DIFFICOLTA' - "Si deve migliorare sempre, quando accendiamo i motori al massimo facciamo grandi prestazioni, da lì dobbiamo continuare, deve essere un allenamento per il prossimo anno queste ultime partite"



I GIOVANI - "Fabio ha fatto una grande partita, noi che lo conosciamo non abbiamo visto niente di nuovo, sappiamo delle sue qualità anche se è giovane. Siamo in un percorso di crescita e ringiovanimento, io metto a disposizione per far capire cosa vuol dire la maglia della Juve"