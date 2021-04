Bonucci, Gotti e qualche ricordo non esattamente piacevole. "Stavo perdendo autostima, fiducia e la mia carriera era in pericolo": è un pezzo di un'intervista del centrale bianconero, che parla dei tempi di Treviso, quando era diventato titolare con Pillon ed era poi stato messo in panchina proprio da Gotti, oggi tecnico dell'Udinese che affronterà la Juventus nelle prossime giornate. A gennaio, il passaggio a Pisa, l'incontro con Ventura e una carriera poi decollata.