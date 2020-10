1









Versione Andrea Pirlo. E chissà che non glielo mostrerà, il video, al mister bianconero. Leonardo Bonucci, nell'ultimo allenamento della nazionale prima della gara con la Polonia, si è divertito a calciare le punizioni insieme ai suoi compagni: ecco, ha cavato un gol pazzesco, degno davvero di un tiratore scelto come il suo allenatore. Del resto, in questi anni di 'maestri' ne ha avuti tanti: due anni insieme ad Alessandro Del Piero, in nazionale con Insigne e Diamanti, poi... Cristiano Ronaldo, ovviamente. Che non sarà precisissimo con il bianconero addosso, ma che in maglia Portogallo non sembra sbagliare più un colpo.