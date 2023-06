Un errore clamoroso. Anzi: un doppio errore clamoroso. Leonardo, con l'aiuto di Donnarumma, ha messo in salita la semifinale di Nations League per la Nazionale, che affronta la Spagna nelle semifinali di Nations League.Il capitano azzurro, infatti, ha sbagliato per due volte un disimpegno pericoloso, complicandoselo in maniera incredibile. E ottenendo solo un errore, pure goffo.Sui social, naturalmente, c'è chi non vedeva l'ora. E i commenti si sono sprecati.