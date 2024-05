Lanon si è dimenticata di Leonardo, che in questo 1° maggio festeggia il. "Tanti auguri, Leo!", ha scritto il club bianconero in un post sui social, che però non è stato apprezzato da tutti i tifosi bianconeri: in molti, infatti, non hanno scordato il suo burrascoso addio, nonché le vicende di cui si era reso protagonista già in precedenza, in particolare ai tempi del suo trasferimento al Milan. Attualmente il difensore milita nel Fenerbahce, che di recente ha condannato all'uscita dalla Conference League sbagliando il rigore decisivo nel match contro l'Olympiacos.