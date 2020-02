Non ne voglia Cristiano Ronaldo, ma il compleanno più importante oggi in casa Bonucci, non è il suo. Infatti, il 5 febbraio non è solo il giorno di CR7. Oggi compie un anno la figlia di Leonardo, che su Instagram ha condiviso un messaggio molto emozionante, come augurio di compleanno: "E auguri a Te. Un anno. Te che hai saputo aspettare il momento migliore per regalarci il tuo sorriso. Buon compleanno figlia mia". Parole dolci, da padre affettuoso.