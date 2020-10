3









"Corri, sorridi e sii positivo". Il messaggio social di Leonardo Bonucci dice tutto. Significa provarci, lavorare per esserci, in attesa di capire se il fisico lo consentirà. Si è allenato a parte ieri, correndo da solo intorno al campo mentre i compagni svolgevano l'attivazione. La sua voglia di essere in campo stasera contro il Barcellona è tanta. L'infortunio patito contro il Verona, stesso fastidio sentito a Kiev, non ha evidenziato lesioni muscolari, ma pretende comunque un certo grado di attenzione.



Ieri dalla Continassa filtrava un certo pessimismo riguardo alla possibilità per Pirlo di impiegare il difensore centrale, perché quel problemino è uno di quelli che a stringere troppo i denti rischiano di trasformarsi in problemi o problemoni. Dunque su Bonucci non si correranno rischi. Come scrive Tuttosport, oggi farà l’ultimo test e terrà viva fino all’ultimo la speranza di scendere in campo, ma senza esagerare. Se Bonucci sarà in grado di giocare la difesa sarà la stessa vista a Kiev e contro il Verona, con Cuadrado, Demiral e Danilo. Altrimenti il suo posto lo prenderà Frabotta e la Juve giocherà a 4, con Danilo al centro.