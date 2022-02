12









Nel 2020-2021, Leo Bonucci ha saltato più partite di quanto immaginasse e di quanto gli era mai capitato in carriera: sono state 13, in tre periodi diversi (due settimane a novembre e aprile, un mese tra febbraio e marzo) e tutte pesanti per il destino di quella Juventus. Ora, dopo una prima parte di stagione assolutamente da protagonista, l'inizio del nuovo anno solare ha portato Bonucci a dover interrompere il momento magico. Prima per buona parte di gennaio - saltando 3 partite - poi ancora su ricaduta, che gli è costata 20 giorni out e altri 3 match saltati (compreso lo stage con la nazionale).



NUOVO PROBLEMA - Il solito problemino si trascina ancora adesso, stavolta è il polpaccio a fare le bizze, con Bonucci che si appresta a saltare la settima partita in campionato e soprattutto vede sfumare il derby di Torino, in attesa di capire se ci sarà per la Champions League. Sale la preoccupazione anche dei tifosi: con Leo alle prese con i soliti acciacchi, Chiellini sempre più spesso out, servirà un intervento massiccio in estate per il reparto difensivo. Soprattutto, non ci si potrà privare di De Ligt... Leggi i commenti nella gallery dedicata.