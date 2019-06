"Italia? Abbiamo la fortuna di essere allenati da un tecnico che ha idee precise. Per quello che succederà alla Juventus, aspettiamo notizie dal club", così Leonardo Bonucci si è detto felice della propria esperienza in Nazionale, agli ordini di Roberto Mancini, mentre non spegne alcun dubbio sul futuro bianconero. L'addio di Massimiliano Allegri è arrivato ormai quasi quattro settimane fa, ma il sostituto deve ancora essere scelto, anche se Maurizio Sarri resta in pole per prendere il suo posto sulla panchina bianconera. Lo riporta Sport Mediaset.