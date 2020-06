Leonardo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dopo la vittoria di Bologna."Era fondamentale, poco da dire. Fondamentale vincere per dare una risposta a noi stessi. Se siamo quelli di stasera, d'ora in avanti ci toglieremo grosse soddisfazioni. Una squadra come la nostra dev'essere fatta di grandi uomini e poi grandi giocatori. In queste partite sottotono abbiamo avuto una carica in più. Questa è la strada giusta. Sacrificio, umiltà, voglia di portare a casa la partita a ogni costo"."Penso che fuori si sia parlato troppo. Noi in questi casi dobbiamo fare quadrato e rispondere con i fatti come stasera. Quando perdi una finale ti interroghi su te stesso e su quello che arriva da fuori. Abbiamo avuto un confronto tutti insieme. Abbiamo indicato una strada e si è vista".