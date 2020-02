Bonucci ha rischiato grosso, grossissimo. Ayé è scattato in velocità ed è stato atterrato dal capitano bianconero che non ha utilizzato mezze misure. Leo è stato ammonito - i giocatori del Brescia chiedevano qualcosina in più - ed è stata un'ammonizione che oggi costa caro: Bonucci era diffidato, salterà inevitabilmente la partita con la Spal. Ecco perché il 19 bianconero sarà out nella sfida di Ferrara.