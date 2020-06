Leonardoscalpita e con lui tutta la. Il ritorno in campo si avvicina, con la Coppa Italia e la sfida al Milan come primo obiettivo per la ripartenza, ma il centrale bianconero, in attesa di riscrivere il proprio futuro, sceglie di commemorare il passato. Così, sul suo profilo Instagram, ecco che Bonucci ha condiviso una foto ricordo, risalente alla premiazione per la Top 11 della Fifa nel 2017: "Sogna, se ci credi i sogni si avverano" scrive il vice capitano bianconero, immortalato accanto al suo compagno Gianluigi Buffon,