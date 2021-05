9









Leonardo Bonucci, a Sky Sport, ha commentato la vittoria sull'Udinese.



10 MINUTI - "Stagione cambiata? Sì, però adesso abbiamo portato a casa solo tre punti. Se ci accontentiamo di 10 minuti, vuol dire che non abbiamo capito niente".



SFOGO RONALDO - "Non riusciamo a cambiare marcia e a tenerla per tutta la partita. E' la cosa più difficile da capire, dalla quale dobbiamo trovare le forze per arrivare all'obiettivo Champions. E a portare a casa la Coppa Italia". SFORZO - "Le partite si decidono sugli episodi. Abbiamo regalato gol su episodio, loro pure. Dopo tante partite bisogna stare attenti a episodi e dettagli. Abbiamo perso tanti punti così. Partita da vincere e ce l'eravamo detti. Non abbiamo subito granché, ma mancava quel briciolo di determinazione, cattiveria, cuore che si è visto negli ultimi 10 minuti".



GIORNATA PARTICOLARE - "Scudetto Inter? Sì, si chiude un ciclo, sicuramente abbiamo messo del nostro come detto prima, persi punti per dettagli. Ma l'Inter è stata la più costante, ha dimostrato nella lunga corsa di essere la più forte. Da oggi inizia un altro ciclo, un altro capitolo. Da ritrovare forza e fame per riprenderci quanto lasciato dopo 9 anni di vittorie e soddisfazioni per i tifosi. Creato qualcosa di difficile da emulare: vincere per 9 anni è epico. Complimenti all'Inter, ma la Juve si rialza sempre. L'abbiamo fatto stasera e continuiamo a farlo".