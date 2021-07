Leonardo Bonucci è un personaggio che spesso e volentieri ha diviso il pubblico. Ricordiamo purtroppo i numerosi insulti ricevuti in passato sui suoi profili social, da parte di tifosi di tutte le squadre, dalle avversarie alle stesse in cui gioca. Ma ieri il leader difensivo della Juventus, in tandem col compagno di sempre Giorgio Chiellini, ha fatto un super lavoro per fermare il temibile Belgio di Lukaku, e dopo una prestazione così importante nessuno, ma proprio nessuno, ha potuto dire nulla.

IL POST - Bonucci ha pubblicato stamattina un post che reca una frase molto bella: "Per volare non servono ali ma i piedi per terra e un gruppo di amici". Nei commenti emerge subito l'apprezzamento di un ex compagno come Luca Toni e giù a scendere l'approvazione di tutti gli utenti che hanno commentato. Grande Leo!