Nellìintervista concessa ai canali ufficiali della Juve, Leonardoha raccontato anche quelli che a suo modo di vedere sono stati i gol più importanti realizzati in bianconero, soffermandosi anche sulle due finali di Champions'.'Questo è stato bello pesante., sento ancora le urla mie e dei miei compagni in hotel quando il Milan pareggiò nel pomeriggio e la sera. Regalare una gioia così grande ai tifosi è stata una pienezza di cuore enorme.'.- ' In quel momento li io non sentivo nulla di quello che mi accadeva intorno. In quel momento avrei sorretto chiunque perchè la sensazione era troppo grande e quando sono andato sulla palla non ho pensato a nulla, o calci così o la spari fuori dallo stadio. E' stata una gara importante per tutto quello che era successo in campo. Quando accadono queste cose io giocherei di nuovo'.- 'Un altro di quei gol che dici: 'io ci provo'. Quando sei libero di testa credi in te stesso e ti vengono delle cose assurde. Ci ha permesso di passare il turno in Champions, per me che sono un difensore è bello fare un intervento in chiusura o salvare un gol, ma. Ho avuto la fortuna di fare diversi gol e ognuno di loro mi ha lasciato emozioni viscerali'.- '. Abbiamo incontrato. Io ricordo nei giorni precedenti che a colazione Gigi si metteva a fare le uscite basse sulla moquette della sala da pranzo. Prima di quelle gare ti senti un leone in gabbia che non vede l'ora di giocare quella partita'.