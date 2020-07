Tifosi dell’Inter infuriati. No, non è per la squadra che ha recentemente vinto 3-0 contro il Genoa, per quella dovrebbero essere contenti. L’ira è stata scatenata da una vecchia, ingombrante conoscenza, ovvero Mauro Icardi, da pochi mesi riscattato ufficialmente dal Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino ha messo like ad un post di Leonardo Bonucci che ha festeggiato su Instagram la vittoria del nono tricolore consecutivo della Juventus. Un atteggiamento non gradito dalla piazza nerazzurra, che ha un motivo in più per dimenticarsi il loro ex capitano.



