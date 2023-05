Lenardosi è raccontato ai canali ufficiali del club per analizzare da vicino tutti i momenti più significativi che lo hanno portato a raggiungere le 500 presenze con la maglia della Juve.- '. E' una sensazione emozionante e troppo bella da descrivere. Da bambino quando rincorri il pallone hai il sogno died è una grande emozione. Con gli occhi aperti ammiravo i tantissimi tifosi che erano intorno a noi e mentre correvo pensavo: 'sto sognando o è vero?'.- 'Questo è stato bello pesante., sento ancora le urla mie e dei miei compagni in hotel quando il Milan pareggiò nel pomeriggio e la sera avevamo troppa voglia di andarci a prendere quella vittoria. Regalare una gioia così grande ai tifosi è stata una pienezza di cuore enorme.'.- 'Abbiamo iniziato a giocare a calcio per vivere quelle partite li.Tutti ci davano per favoriti ma contro il Real non sei mai favorito, poi quando subisci un gol come quello di Casemiro ti spezza le gambe. Io ricordo nei giorni precedenti che a colazione Gigi si metteva a fare le uscite basse sulla moquette della sala da pranzo. Prima di quelle gare ti senti un leone in gabbia che non vede l'ora di giocare quella partita'.- 'La BBC ha costruito la grande cavalcata dei 9 scudetti consecutivi. La prima volta andammo in campo insieme con Delneri e credo che ognuno di noi ne ha tratto beneficio. Ne è nata un amicizia unica anche fuori dal campo e io che ero il più piccolo ho potuto imparare molto da Andrea, Giorgio e da Gigicon cui costruimmo le prime vittorie di quel ciclo. Giorgio è stato speciale, io ero quello scontroso, lui invece sempre pacato e tranquillo. Mi faceva ragionare molto. Si è creata un'amicizia speciale e ci siamo trovati a condividere tanti momenti anche fuori dal campo. Così come con Andrea, ho trascorso il mio tempo accanto a due persone che mi hanno dato tantissimo e spero di aver lasciato lo stesso a loro.'.- 'E' una grande responsabilità indossare la fascia da capitano della Juve. E' una scoietà che ha più di 100 anni e tu devi difenderla. Lo avevo provato già nell'anno di Sarri in cui Giorgio è stato fuori per molto tempo e sapevo cosa significasse.Un conto è essere protagonista e un conto essere capitani,. Spero di essere un punto di riferimento per i tifosi'.- 'di difesa e per me è motivo di orgoglio essere stato li.'.- ', anche nei momenti di serietà riesce sempre a farti ridere. Troppo bello vedere e sentire le parole di questi amici, di persone top che il calcio e la vita mi hanno dato. Abbiamo passato ore a parlare e a cercare sempre quel qualcosa in più, eravamo due matti. Uno che all'età sua gioca ancora a alti livelli significa che sei matto ed io ero sempre pronto insieme a lui.- 'e dentro di me c'è sempre quel bambino che è felice di scendere in campo perchè era il suo sogno., ho cercato di essere esempio e trascinatore di questi valori'.- ', ma sapevo che andavo incontro a gente che non aveva compreso il motivo del mio addio nell'estate prima. Dopo un primo momento di rabbia e delusione per quello che avevo vissuto quando la società aveva deciso di mettermi sul mercato perchè alcune cose non erano andate come loro mi avevano detto, mi sono fatto scivolare tutto addosso.E' stata una decisione di puro amore., rimanere contro la voglia di qualcuno non era una cosa corretta,'.