Bonucci 'falcia' una calciatrice in una partita di beneficenza: il VIDEO è virale

non si smentisce mai. L'ex difensore e capitano della Juventus , che tra l'altro è pronto a un nuovo ruolo nello staff del neo CT della Nazionale italiana Rino Gattuso, ha preso parte nelle scorse ore a una partita mista di beneficenza a favore dell'Unicef e si è distinto per una giocata presto diventata virale: nel tentativo di recuperare un pallone, con la cattiveria agonistica che lo ha sempre contraddistinto nel corso della sua carriera, l'ex bianconero ha infatti letteralmente "falciato", per anni capitana della Nazionale femminile inglese.

Bonucci 'falcia' Steph Houghton

Bonucci supports equalitypic.twitter.com/9a0fKpODdu — Troll Football (@TrollFootball) June 15, 2025

Una scivolata che ha costretto la calciatrice a terra per qualche minuto, dolorante, ma che fortunatamente non le ha causato particolari conseguenze. È stato lo stesso Bonucci a confermarlo, condividendo a fine partita uno scatto insieme a Houghton e commentando "è ancora viva". Intanto, come dicevamo, le immagini dell'episodio hanno subito fatto il giro dei social, scatenando commenti divertiti e anche qualche polemica…