Se c’è una costante negli allenamenti dellain questa stagione, ècome membro della squadra vincente. Le partitelle bianconere alla Continassa vedono spesso e volentieri esultare il fuoriclasse portoghese, che dimostra tutta la propria voglia di primeggiare anche quando in palio non ci sono i tre punti. Anche oggi, il copione è stato rispettato, come dimostra la foto pubblicata dasu Instagram: del “winning team” fa ovviamente parte CR7, ma anche il numero 19, Chiellini, Bernardeschi, Kean, Bentancur e Spinazzola.