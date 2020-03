Leo che esulta per il rigore di Grosso nel Mondiale 2006 facendo spaventare Martina.

La serata è salva.@bonucci_leo19 pic.twitter.com/2nSio1dI9v — Francesca (@frajuvee10) March 14, 2020

Leonardo Bonucci ha guardato la finale del Mondiale 2006 assieme alla famiglia. Costretto in isolamento come tutti i suoi compagni di squadra, il difensore bianconero ha guardato la finale del Mondiale di 14 anni fa come tanti altri connazionali. E come molti di loro ha esultato nel momento in cuie la foto di Bonucci che gioisce ha fatto subito il giro del web.