5









Leonardo Bonucci infortunato. E' il minuto 75' della sfida contro il Verona quando il difensore bianconero chiede il cambio dopo un allungo in mezzo al campo e uno scambio non completato con Alvaro Morata. Un problema che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere al flessore della gamba destra, con Bonucci che ha sentito tirare.



Brutte sensazioni in vista del Barcellona, con la Juve che - salvo sorprese e in attesa di capire meglio la questione Bonucci - avrà a disposizione solo Danilo e Demiral come difensori di ruolo, con Frabotta come altra alternativa. Out infatti De Ligt, Chiellini e Alex Sandro. Andrea Pirlo, in conferenza, di lui ha detto: ​"Ha avuto un problemino alla coscia, anche a Kiev l'ha avuto. Aveva stretto i denti per giocare, non avevamo altri. Valuteremo come starà".