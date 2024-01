Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus ora al Fenerbahce, ha parlato in una lunga intervista ai canali ufficiali del suo nuovo club. Tanto bianconero nel suo racconto, ma non solo. Anche un passaggio sui talenti tra cui il 2005 Kenan, gioiellino turco della Juventus sul quale Bonucci ha detto: "Kenan è un giocatore molto importante per la Juventus e per la Nazionale. È un giocatore di qualità, forte e di talento. Ha la capacità di diventare il miglior giocatore della Juventus e della Nazionale turca".