Alla vigilia della partita contro la Svizzera, il difensore dell'Italia e della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato della sfida di domani e della vittoria contro la Turchia: "E' stato bello vincere al debutto e soprattutto farlo davanti ai tifosi. Nel primo tempo eravamo un po' emozionati, nella ripresa abbiamo accelerato. Adesso però dobbiamo voltare subito pagina e rimetterci nel carro armato. Il capitano? Qui non ce n'è uno solo, siamo in tanti; il vero fenomeno di questa squadra è il gruppo". Poi l'aneddoto su Lino Banfi: "E' stato bello ricevere il messaggio da... Oronzo Canà. E' stato bravo Mancini a farci vedere il video per allentare la tensione".