Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ( QUI l'integrale) Leonardoha parlato anche di Dusan. Queste le parole di Leo:"Tra i top 5 del mondo, a patto che si stabilizzi nel passare dall’entusiasmo a mille per un gol alla rabbia per le partite storte, che è la sua forza ma gli succhia tanta energia. Ma ha tutto per diventare un big, anche grazie a lui siamo in Champions".