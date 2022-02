Dopo aver conquistato la scena nel mercato di gennaio, ora la Juve di Max Allegri spera di farlo anche sul campo a partire dalla prossima gara casalinga contro il Verona di Igor Tudor. I bianconeri potranno contare su due rinforzi di pregevole fattura come Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, i quali scalpitano per fare il loro esordio con la maglia della Vecchia Signora. Allegri che potrà contare anche sul rientro di Leonardo Bonucci, come annunciato dal difensore viterbese attraverso un post Instagram: 'Finalmente sono tornato in gruppo'.