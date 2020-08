Il capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo essere stati eliminati dal Lione in Champions League: "Sapevamo che poteva venire fuori una partita così, dove loro ci aspettavano nella loto metà campo. Abbiamo subito gol su rigore, poi siam stati bravi a reagire. Abbiamo creato tanto, però il calcio è così, a volte riesci a creare tanto e non portare a casa l'obiettivo finale. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. Peccato, le partite si giocano su 180 minuti e ci ha penalizzato il primo tempo dell'andata, abbiamo dato modo al Lione di fare gol. Stasera abbiamo dato tutto, peccato perchè due centimetri di palla fuori sono diversi da due centimetri di palla dentro".



SULLA CONDIZIONE - “Io credo che stasera abbiamo dimostrato che la condizione c’era, abbiamo spinto per 95 minuti. Il Lione ha fatto un tiro in porta, noi abbiamo creato 4/5 palle gol nitide, siamo stati bravi anche sui calci piazzati, però merito a loro che hanno passato il turno”



SULLA STAGIONE - “È stata una stagione anomala, per tutti i discorsi che sappiamo. Ci siamo ritrovati a giocare a giugno e luglio le competizioni principali. Il campionato l’abbiamo centrato. Questa Champions con questo formato sapevamo che poteva riservare sorprese, poteva succedere qualsiasi cosa, dovevamo essere bravi stasera a passare il turno, ma abbiamo dato tutto quello che potevamo. Penso che sia stata una stagione che insegna tanto, anche se l’obiettivo principale l’abbiamo centrato”.