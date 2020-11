Come raccontato QUI , Leonardo Bonucci non sarà a disposizione del ct Mancini per la gara di domani contro la Polonia a causa di problemi muscolari, e rientrerà a Torino per essere valutato in vista della gara di sabato prossimo con il Cagliari. Prima però il difensore vuole seguire da vicino i suoi compagni in campo, come ha confermato lui stesso su Instagram: "Domani sera in tribuna sarò il primo tifoso di questa Nazionale che trasmette senso di appartenenza ed entusiasmo, con l’obiettivo di festeggiare una vittoria importante per tutti".- Ancora una volta il difensore della Juventus e della Nazionale. Uomo spogliatoio e punto di riferimento per i più giovani, capace di caricare la squadra anche da lontano. Bonucci in tribuna sarà il dodicesimo titolare dell'Italia; poi, tornerà a Torino per concentrarsi di nuovo sulla Juve.