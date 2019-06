Già in questi primi giorni dopo la fine della stagione, alla Continassa si registra un bel viavai. Ieri mattina al centro sportivo bianconero si sono presentati Leonardo Bonucci e Mattia Perin. Il difensore, riporta Tuttosport, vuole arrivare pronto agli impegni che lo attendono con la Nazionale: le partite contro Grecia e Bosnia sono nel mirino. Diverso il percorso del portiere, reduce dall’operazione alla spalla destra subita lo scorso 19 aprile: stagione finita in anticipo per lui, che vuole tornare abile e arruolabile per metà luglio. Con un occhio che, inevitabilmente, va anche al mercato (con la Roma interessata all'ex capitano del Genoa).