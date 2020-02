“È già successo in una casa simile, sentivamo una presenza”. Non è il primo incontro di Leonardo Bonucci con gli spettri! Questa volta però con @sebagazzarrini l’abbiamo fatto davvero impazzire #LeIene https://t.co/YS1C0bnPRm — Le Iene (@redazioneiene) February 20, 2020

Se in campoè leader e colonna della Juventus, stasera il difensore della Juventus è caduto nello scherzo de Le Iene.: Leo ha acquistato una residenza in un antico palazzo del 1800 di Torino dove è presente anche una cappella.- Ed è quella la location dove avviene lo scherzo: dei finti Ghostbusters hanno fatto credere a Bonucci che in questa casa ci sono dei fantasmi. E lui ci crede in tutto e per tutto. Parla con falsi spiriti, ascolta audio registrati - che in realtà è una vecchia canzone contro la Juventus disturbata da rumori metallici - e addirittura gira per la casa con un rilevatore a caccia di presenze sospette. Bonucci prima non dà importanza alla situazione scherzandoci su,, con tanto di foto della coppia nascosta dietro a un mobile e un biglietto nascosto in un vaso di fiori.