Leonardopuò davvero lasciare la? Come racconta Tuttosport, le panchine di Monza e nel derby hanno certificato come il centrale sia ben lontano dalla cima delle gerarchie di Allegri. le crepe ci sono, e dentro vi si sono infilate latenti voci di rapporti meno idilliaci con l'ambiente. Dunque, il tema esiste. Ed è attuale.Per TS, i 35 anni iniziano a pesare, oggi i suoi muscoli vanno gestiti con maggior cautela rispetto a ieri. E per dare il massimo da qui in avanti, con ogni probabilità, cederà più spesso il passo ai compagni. Ma di un addio e delle chiacchiere di mercato che accompagnano ogni sua esclusione? Nulla, niente di concreto. Bonucci, salvo sorprese, resterà fino alla fine del suo contratto, cioè nel 2024. L'età è un fattore, ma Leo si sente ancora in grado di poter fare la differenza. E di giocare a livello Juve.