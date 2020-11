Traguardo importante per Leonardo Bonucci, che contro la Lazio ha giocato la partita numero 400 con la Juventus: "Che emozione - ha detto a Juventus tv - in questi anni sono cambiati tanti allenatori e tante cose, ma se credi in quello che fai, ti applichi e fai sacrifici, alla fine ci arrivi. Ed è questo che mi è successo. Ora non voglio fermarmi e continuare a fare tantissime altre partite con questi colori, che per me rappresentato tutto".