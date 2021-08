Leo, nell'intervista a Gazzetta, è tornato su questa magnifica estate vissuta dai colori italiani. "E' stata un'estate gloriosa, difficile da dimenticare. Penso alle 40 medaglie di Tokyo, ai tanti ori, argenti e bronzi. Un risultato storico per l'Italia, che conferma quanto il nostro sport sia in crescita. E lo dimostra anche la vittoria dell'Europeo. Di quella finale di Wembley sono rimaste sensazioni uniche.La medaglia di Tokyo che mi ha emozionato di più è stata la staffetta 4x100: per come è arrivata, all’ultimo centimetro e perché anche lì lo spirito di gruppo ha prevalso su tutto. Vittoria bella ed emozionante".