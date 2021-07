Tutte le risposte di. Dopo le parole disulla fascia di capitano e sul suo status di senatore apparentemente dimezzato, Leo non si è perso d'animo e ha iniziato a postare sui propri social storie su storie in cui mostra gli allenamenti, il sudore, la fatica con cui tornerà a Torino in ottima forma.Non è arrivata ancora nessuna risposta a Massimiliano Allegri sulla frase legata alla fascia da capitano. "Bonucci se n'è andato e lì ha perso. Si azzera. Quando uno decide una cosa, il capitano lo fa un altro. La fascia la compra se la vuole e Leo lo sa", la frase incriminata. Che non ha scalfito il difensore. Anzi: l'ha motivato. Tant'è che sono ripresi i duri allenamenti, in palestra e ancora dalle vacanze. Bonucci rientrerà martedì a disposizione di Allegri, così come tutti i nazionali. Intanto, le prime risposte le ha date: ma "sul campo".