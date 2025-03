Bonucci e la litigata con Allegri: 'Il mister stava passando un periodo complicato'

Getty Images

Bonucci, le parole su Allegri

Nella lunga chiacchierata di Leonardoalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juventus è tornato a parlare della litigata con"Se la rifarei? Quale...", ha riposto inizialmente Bonucci con una battuta facendo capire che più volte ha avuto modo di discutere con l'allenatore."Sono momenti... Non si decidono, non si preparano. Sicuramente è stato anche frutto di tanto agonismo e tanta tensione che c'era. Sono un istintivo, il mister stava passando un periodo complicato per vicissitudini familiari ed è successo. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte e ci siamo presi tutti le nostre responsabilità. Anche io, magari un po' di più di quelle che meritavo. La mia carriera è sempre stata odio o amore e anche il rapporto con Allegri è stato così. Non posso rispondere perché sono i momenti che ti fanno vivere o reagire e io li ho sempre vissuti al 100%, nel bene e nel male".

Il rapporto tra Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri è stato complesso e caratterizzato da alti e bassi. Durante il primo ciclo di Allegri alla Juventus (2014-2019), Bonucci è stato un elemento chiave della difesa, contribuendo ai successi della squadra. Tuttavia, nel 2017, dopo alcuni screzi con l’allenatore, tra cui un celebre litigio durante una partita contro il Palermo e l'esclusione dalla formazione titolare nella finale di Champions League contro il Real Madrid, Bonucci lasciò la Juventus per trasferirsi al Milan. Poi dopo un anno il ritorno e poi di nuovo gli anni con Allegri da allenatore. Il difensore è progressivamente scivolato ai margini del progetto tecnico. Nel 2023, la situazione è peggiorata quando Bonucci è stato escluso dalla squadra, con la società che non lo considerava più parte del piano sportivo. Questo ha portato a un divorzio definitivo,