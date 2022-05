Hanno fatto scalpore le parole di Leonardo Bonucci sui giovani e sulle difficoltà della Juventus in stagione. Per il centrale bianconero, infatti, quello della Juve è "un percorso, come sempre si deve migliorare in tutto. E poi abbiamo un po' pagato la poca esperienza in certe partite dei tanti giovani che fanno parte di questa rosa. Però credo che le basi per fare qualcosa di importante oggi ci siano". Ma è davvero così? E' stata concretamente "colpa dei giovani", per usare una semplificazione?



I DATI - Il Corriere dello Sport in edicola smentisce la tesi di Bonucci, sottolineando che sì, senza Buffon e Ronaldo si è abbassata la media età, ma allo stesso tempo la squadra bianconera resta decisamente "esperta", con una media di 26,8 anni. Solo al 14° posto tra le squadre di Serie A per "gioventù" in campo. Solo l'Inter, tra le big, ha una media età più alta. E il Milan, capolista, ha schierato più ragazzi di tutti.