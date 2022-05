Bonucci ha parlato così di Miretti e del suo esordio: "Miretti ha fatto una gran partita, ma noi che lo conosciamo non abbiamo visto nulla di nuovo. Sapevamo che le sue qualità potevano essere importanti per noi, anche se è giovane. Adesso siamo in un percorso di crescita, di ringiovanimento, e ben vengano dei giovani che ci portano entusiasmo. Io, da parte mia, devo mettere a loro disposizione l'esperienza e trasmettere cosa significa vestire la maglia della Juventus: non mollare mai e combattere fino alla fine”.