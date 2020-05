Back to old habits. Cioè: tornati alle vecchie abitudini, pure decisamente buone. Leo Bonucci ha pubblicato sul sul profilo Instagram una foto che tempo fa sarebbe stata normale, ma che in questi giorni ha un significato particolare: si ritorna a giocare, alle partitelle, agli allenamenti cosiddetti normali. E allora, proprio le vecchie abitudini, come quella di Leo di calciare dalla media distanza. Del resto, lui sa bene come si fa. E lo ricorda anche quel magnifico gol alla Roma, ormai datato: fu la rete decisiva per lo scudetto, allo scadere, in mezzo a mille abbracci. Quelli che aspettiamo ancora oggi.