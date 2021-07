"Mollica di pane". Il riferimento di, moglie del centrale bianconero e azzurro, è chiaro: oggi si sono finalmente riuniti dopo cinquanta giorni di ritiro. Al trentesimo, Martina aveva pubblicato una storia che non lasciava spazio a fraintendimenti: "Dopo 30 giorni è erotica anche una mollica di pane". Ecco, la foto pubblicata mostra simpaticamente il ricongiungimento,Il tutto in un contorno incredibile: una vera e propria festa, con palloncini tricolore e bambini in festa. L'Europeo è finito ma la gioia durerà ancora a lungo. Molto a lungo. Come dimostrano anche i commenti dei tifosi, tutti molto ironici sul gesto del 19 azzurro e bianconero.